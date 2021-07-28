Apple закрыла важную уязвимость на своих устройствах

Apple выпустила обновление операционной системы для iPhone, iPad и Mac, которое закрывает доступ программному обеспечению Pegasus к устройствам "яблочной" компании. Об этом сообщает издание 9to5mac.

В описании обновления указано, что оно "запрещает выполнение произвольного кода с повышенными привилегиями". Также компания запретила возвращаться к старым версиям iOS - в частности, речь идет об iOS 14.6.

По мнению экспертов, такие действия компании говорят о том, что Apple закрыла уязвимость, которая использовалась для слежки за людьми программой Pegasus.