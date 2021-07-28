Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне

Знаменитому блюзовому музыканту было 72 года. О смерти друга сообщили в социальной сети Instagram его соратники по группе - гитарист Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд:

"Мы опечалены известиями о том, что наш товарищ Дасти Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне. Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава".

При этом непонятно, продолжит ли свое существование группа ZZ Top, ведь всю свою карьеру, начиная с 1970 года, она провела в одном составе.