Указ главы Республики Башкортостан от 26 июля 2021 года № УГ-379 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России 17:12
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней 15:27
Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке 15:21
Россия сожалеет о решении ФРГ приостановить мероприятия "Петербургского диалога" 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 июля 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 26 июля 2021 года № УГ-379 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Массовые мероприятия (в том числе деловые, культурные, развлекательные и спортивные) с количеством участников свыше 200 человек могут проводиться лишь на основании решения оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан, при этом массовые мероприятия (за исключением массовых мероприятий, проводимых в организациях культуры и образования) с количеством участников свыше 500 человек проводятся в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".";

2) пункт 3 (рекомендовать гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"- с 3 августа 2021 года при госпитализации в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме, представлять в указанные медицинские организации сведения о проведении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (при наличии) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 792н "О внесении изменений в приложения № 3, 9, 14 и 15 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19";";

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Установить, что при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" и рекомендациями Роспотребнадзора, разрешается проведение:

матчей ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги (ТИНЬКОФФ Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона 2021 - 2022 гг., Континентальной хоккейной лиги сезона 2021 - 2022 гг., иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд;

официальных физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Башкортостан, календарные планы муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.";

4) в приложении № 2 в разделе "С 22 июня 2021 года" абзац второй (деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, осуществляемая в закрытых помещениях) и раздел "С 26 июля 2021 года" признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией