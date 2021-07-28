Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поговорил по видеосвязи с родными погибших и пострадавших в Казанской гимназии. Разговор шёл по двум тема: о ходе расследование уголовного дела и об оказании социальной поддержки семьям погибших и пострадавших.

По поручению Александра Бастрыкина руководитель следственной группы в присутствии родителей и родственников погибших и пострадавших рассказал о последних результатах расследования. Было особо подчеркнуто: психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого еще не завершена.

Председатель СК обратил внимание следственной группы на моменты, которые требуют дополнительного, более глубокого анализа со стороны следствия. Речь шла о необходимости дополнительной детальной проработки причин, способствовавших преступлению. Кроме того, Бастрыкин поручил следственной группе активнее взаимодействовать со специалистами Главного криминалистического центра СК и Судебно-экспертного центра, а также с потерпевшими, которые могут представить полезную для следствия информацию.

Глава Следственного комитета еще раз разъяснил потерпевшим их права, в том числе заявлять ходатайства, задавать следователю вопросы о ходе расследования дела, заявлять требования о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

Александр Бастрыкин дал конкретные поручения по уголовному делу, а также ответил на уточняющие вопросы родителей и родственников.

Вторым вопросом совещания стало дальнейшее оказание социальной поддержки семьям погибших и пострадавших. Александр Бастрыкин поинтересовался ходом лечения детей, в том числе находящихся в Москве в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, с которым Следственный комитет взаимодействует в подобных случаях. Ранее председатель СК России ориентировал подчиненных сотрудников в регионе оказать всемерную поддержку и помощь в решении возникающих у потерпевших проблем социально-бытового характера. Так, во взаимодействии с правительством Республики Татарстан и благотворительными организациями разрешен ряд вопросов, касающихся жилья, дальнейшего образования пострадавших ребят, ремонта гимназии, в стенах которой случилась трагедия, и других аспектов.

Несколько родителей выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой своих детей, получивших серьезные травмы. Сейчас они проходят сложные этапы лечения, поэтому лишены летнего отдыха, а в будущем им понадобится поддержка в социальной адаптации, получении образования и трудоустройстве.

Глава СК России по всем затронутым темам поручил подготовить предложения в правительство России и республиканские органы власти для оказания практической помощи.

Также обсуждалась тема увековечивания памяти погибших подростков и учителей. Родителям были предложены различные варианты реализации этой общественной инициативы при содействии СК России.