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28.07.2021,  
12:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Для Су-57 разработают речевое управление

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org/ Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org/
Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org/

Военные летчики смогут управлять многофункциональным истребителем пятого поколения Су-57 с помощью глаз и речи. Для этого развивают специальные программы.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Как рассказал журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Никита Дорофеев, зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство, но человек этого не замечает, пишет РИА Новости. И уже есть прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры, которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя. Сотрудник ОКБ "Сухой" отметил, что пока данный метод хорошо действует на стенде, в полете все сложнее.

Специалисты работают еще над одной возможностью управления самолетом - с помощью речи. Систему учат понимать не конкретные заученные фразы, а контекст. Все это делается для того, чтобы летчику в процессе боя не нужно было вспоминать фразу. Как добавил Никита Дорофеев, в Су-57 система дополненной реальности будет совмещаться с системой технического зрения - оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне. Их расположат в различных частях самолета.

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