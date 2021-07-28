Facebook намерена перенести пользователей в виртуальную реальность

Facebook создала команду для работы над собственной "метавселенной". Об этом сообщает портал CNBC.com.

Планируется, что новый коллектив займется разработкой проектов в сфере виртуальной реальности. В частности, в команду вошел Вишал Шах - руководитель отдела продукта в Instagram.

По словам исполнительного директора Facebook Эндрю Босуорта, для создания "метавселенной" нужно снять все ограничения, связанные с технологиями виртуальной реальности. "Пользователи должны перемещаться в виртуальном пространстве также, как они переходят из одной комнаты в другую в реальной жизни", - добавил он.