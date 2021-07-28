Постановление правительства Республики Хакасия от 28 июля 2021 № 369 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001; 12.11.2020, № 1900202011120007; 24.11.2020, № 1900202011240002; 26.11.2020, № 1900202011260005; 27.11.2020, № 1900202011270004; 08.12.2020, № 1900202012080002; 29.12.2020, № 1900202012290002; 05.02.2021, № 1900202102050003; 19.02.2021, № 1900202102190001; 04.03.2021, № 1900202103040015; 10.03.2021, № 1900202103100002; 18.03.2021, № 1900202103180008; 19.03.2021, № 1900202103190001; 31.03.2021, № 1900202103310001; 01.04.2021, № 1900202104010001; 26.04.2021, № 1900202104260007; 17.05.2021, № 1900202105170001; 25.05.2021, № 1900202105250002; 01.06.2021, № 1900202106010001; 17.06.2021, № 1900202106170003; 25.06.2021, № 1900202106250005; 29.06.2021, № 1900202106290002; 21.07.2021, № 1900202107210001; 23.07.2021, № 1900202107230002) следующие изменения:

1) в пункте 3:

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"проводить мероприятия (мероприятия для молодежи, корпоративные мероприятия, свадьбы, юбилеи, поминальные обеды и любые другие);";

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) временного приостановления приема и размещения для заселения граждан в отель, гостевой дом, хостел, базу отдыха, санаторно-курортное учреждение за исключением:

лиц, предъявивших: справку, выданную медицинской организацией, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (дата забора материала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента заселения); сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

граждан, не достигших восемнадцати лет, при заселении с родителями (законными представителями), имеющими документы, указанные в абзаце втором настоящего подпункта.";

2) в пункте 4:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия:

организовать контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

организовать проведение качественной уборки помещений и служебного транспорта с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить применение в рабочих помещениях бактерицидных установок закрытого типа, функционирующих в присутствии людей, с целью обеззараживания воздуха (по возможности);

обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) и их обязательное использование;

ограничить привлечение к работе граждан, прибывших из иностранных государств, и граждан, проживающих совместно с лицами, подвергнутыми изоляции, посредством перевода их на дистанционный формат исполнения трудовой функции, предоставления оплачиваемого отпуска либо содействия в оформлении листков нетрудоспособности (данная обязанность на основании распорядительного акта организации может не применяться к руководителям, сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения);

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

не проводить очные собрания, совещания с участием более 10 человек (кроме случаев проведения указанных мероприятий органами публичной власти);

обеспечить перевод на дистанционный формат работы всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным и необходимым для обеспечения нормального функционирования организаций, предприятий;

обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный формат работы беременных женщин по их инициативе, если предусмотренная заключенным с ними трудовым договором трудовая функция может выполняться вне места нахождения работодателя;

обеспечить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников, чья трудовая функция, предусмотренная заключенным с ними трудовым договором может выполняться вне места нахождения работодателя, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным и необходимым для обеспечения нормального функционирования организаций, предприятий;

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия незамедлительно представить информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с исполнением им трудовых функций;

при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

принять исчерпывающие меры по разобщению работников при их нахождении на рабочем месте во времени и в пространстве, соблюдению ими социального дистанцирования, обеспечению использования работниками средств индивидуальной защиты;

реализовать комплекс иных мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определенных постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия от 14.04.2020 № 07 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Хакасия" (в той мере, в какой они не противоречат настоящему постановлению);";

подпункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"осуществлять прием клиентов при предоставлении услуг населению по предварительной записи (при наличии технической возможности), исключив образование очереди;";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) граждан, не достигших восемнадцати лет:

не покидать места проживания (пребывания) ежедневно в период с 20:00 до 7:00 утра следующего дня, за исключением случая оставления места проживания (пребывания) в сопровождении своих родителей (иных законных представителей);

не посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения своих родителей (иных законных представителей).";

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом совместно с администрациями соответственно аэропорта г. Абакана, железнодорожного вокзала г. Абакана, автовокзалов в Республике Хакасия и во взаимодействии с представителями исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Министерства внутренних дел по Республике Хакасия обеспечить проведение проверки бесконтактным способом температуры тела пассажиров, прибывающих в Республику Хакасия из других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, в целях выявления пассажиров с признаками инфекционных заболеваний.";

3) в пункте 7:

подпункт 4 после слов "(COVID-19)" дополнить словами "или находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), по эпидемическим показаниям";

подпункт 11 после слов "коронавирусной инфекции," дополнить словами "лиц, прибывших из иных субъектов Российской Федерации, иностранных государств с клиникой инфекционного заболевания,";

4) пункт 10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия и во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, администрациями аэропорта г. Абакана, железнодорожного вокзала г. Абакана, автовокзалов в Республике Хакасия принять согласованные меры по обеспечению бесперебойной работы постов в целях выявления пассажиров, прибывающих в Республику Хакасия из других субъектов Российской Федерации или иностранных государств с признаками инфекционных заболеваний.";

5) абзац девятый подпункта 1 пункта 16 признать утратившим силу.

2. Установить, что абзацы четвертый-седьмой подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 02 августа 2021 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов







