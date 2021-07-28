Ким Чен Ын сравнил кризис из-за COVID-19 с ситуацией в годы войны

Трудности, которые Северная Корея испытывает в связи с пандемией коронавируса и изоляцией, сравнимы с положением дел во время Корейской войны. Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на национальной конференции ветеранов, приуроченной к 68-й годовщине подписания соглашения о перемирии.

По его словам, сегодня КНДР "столкнулась с лишениями и трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны", пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын подчеркнул, что нынешнее поколение должно продолжать традиции предков, победивших в войне, и вести страну к дальнейшему процветанию.

Напомним, в июне лидер КНДР назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Прошлогодние тайфуны нанесли ущерб сельскому хозяйству и не позволили выполнить план по выращиванию зерна. Кроме того, как подчеркнул Ким Чен Ын, продление введенных в республике карантинных мер на фоне пандемии коронавируса "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".