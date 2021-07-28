Китайских ракетчиков вдохновили российским рэпом

Промо-ролик ракетных войсках НОАК с российской песней "Небо в алмазах лето летало". Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/27tTDqnYdl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 28, 2021

В Сети появился новый проморолик Народно-освободительной армии Китая - им молодых людей призывают служить в ракетных войсках НОАК.

Эффектные кадры пусковых установок на марше, бегущего спецназа, массовых пусков и ослепительных разрывов наложены на песню "Небо в алмазах лето летало" российских исполнителей MiyaGi & Эндшпиль feat Рем Дигга.

- Интересные, конечно, вкусы у сотрудников управления информации Центральной зоны боевого командования НОАК, - прокомментировал ролик Dambiev.