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28 июля 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 27 июля 2021 года № 173-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 27 июля 2021 г.
Опубликован 28 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

подпункт 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.2. В период с 23:00 до 08:00 работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры, а также на рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания, у которых показатель охвата персонала однократной иммунизацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составляет 100%, и при условии предоставления Министерству экономического развития Республики Крым круглосуточного доступа в режиме онлайн к камерам видеонаблюдения.

Для осуществления работы в период с 23:00 до 08:00 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, необходимо направить обращение в произвольной форме на имя Главы Республики Крым с приложением документов, подтверждающих соблюдение требований, установленных абзацем вторым настоящего подпункта.

Министерству экономического развития Республики Крым обеспечить:

проведение проверки документов, подтверждающих соблюдение требований, установленных абзацем вторым настоящего подпункта, предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания;

подготовку предложений по формированию перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 08:00, по форме согласно приложению 12 к настоящему Указу;

размещение перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00, на портале Правительства Республики Крым не позднее следующего дня после его утверждения.";

дополнить Указ приложением 12 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов




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