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28 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 28 июля 2021 года № 109-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, предложение Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 13.07.2021 № 42, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 18.06.2021 № 88-рг, от 30.06.2021 № 95-рг, от 14.07.2021 № 102-рг) изменение, дополнив словами ", с 29.07.2021 по 11.08.2021".

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин



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