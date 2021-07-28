МЧС проверит все системы оповещения населения в стране

Стало известно об очередной комплексной проверке МЧС России, которая пройдет 6 октября. По всей стране проверят системы тревожного оповещения населения в случае каких-либо аварий. Во время плановых проверок люди в городах слышат вой сирен, а деревенских жителей оповещают по громкоговорителям. Также прерываются передачи федеральных и местных каналов телевидения и радио, а на сотовые телефоны приходят предупреждающие СМС-сообщения.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся в субъектах РФ дважды в год. Очередные состоятся в четвертом квартале текущего года, 6 октября. До этого времени органам государственной власти и местного самоуправления поручено принять исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Со ссылкой на слова заместителя главы МЧС Виктора Ничипорчука, там также подчеркнули, что поддержание систем оповещения в готовности находится на особом контроле полномочных представителей президента РФ.