МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян

Граждане России могут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от COVID-19. Делать перед этим ПЦР-тест и проходить карантин по приезду не нужно. Об этом заявили в пресс-службе МИД Венгрии.

"Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантина", - цитирует ведомство РИА "Новости".

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит въезд гражданам РФ, вакцинированным от COVID-19. Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Венгрией 10 июня.