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28.07.2021 11:14
Рубрика: Власть

Министры стран ШОС обсудят обеспечение стабильности в Центральной Азии

Текст: Юрий Гаврилов

Министры обороны стран ШОС обсудят обеспечение стабильности в Центральной Азии, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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"Сегодня на совещании министров обороны государств - членов ШОС мы подробно обсудим вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению", - сообщил в среду Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Шойгу отметил также, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. "Исходя из этого, выстраиваем сотрудничество наших оборонных ведомств", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода из Афганистана американских войск и контингентов НАТО. "В целом, если говорить о нашем сотрудничестве, оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанные и с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан. Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом", - обратился российский министр к Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что "в условиях поспешного вывода войск США и в целом стран НАТО из Афганистана возникает очень много проблем. "На сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков угроз безопасности, - отметил глава военного ведомства РФ. - Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности", - сказал Шойгу. Он добавил, что идет большая работа по обеспечению безопасности таджикско - афганской границы.

По оценке Шойгу, вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе - это то, что сегодня тревожит не только Россию и затрагивает не только двусторонние отношения, но и отношения всех приграничных государств.

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