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28.07.2021,  
12:39
Текст:  Олег Корякин

Не как в кино: российские летчики смоделировали бой Су-75 и F-35

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Российские пилоты рассказали, кто победит в бою между Chеkmatе (Су-75) и F-35.

Провести воображаемый бой между перспективным легким истребителем Chеkmatе (Су-75) и американским F-35 попросила летчиков KP.Ru.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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По мнению Анатолия Кнышева, модернизированный F-35 будет уступать Су-75 в сверхманевренности. Американские разработчики пожертвовали ей в пользу общей динамичности боевой системы. И это даст преимущество российскому самолету. К примеру, F-35 в отличие от Chеkmatе не способен совершить боевой разворот под углом атаки в 50 градусов.

Высоко оценил летчик и боевую систему управления Су-75. Один из ее "козырей" - возможность одновременно атаковать 6 целей и отслеживать 30 целей. F-35 на это не способен.

Если сравнивать мощность РЛС, то и здесь Chеkmatе впереди. А это значит, что наш истребитель заметит противника-невидимку раньше, чем тот обнаружит его.

"И здесь срабатывает железное правило: "Первым увидел - первым сбил", - поясняет Анатолий Кнышев.

При этом он подчеркнул, что здесь не будет "киношных" поединков как в фильме "В бой идут одни старики!", где самолеты пытаются зайти в заднюю полусферу друг друга. Бой будет проходить на средних или больших дальностях. А в маневренную стадию истребители перейдут только при крайней необходимости.

"Вам, конечно, хочется услышать от меня: "Я американца уделаю!" Нет, я так не скажу", - Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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А вот Герой России, генерал-майор Магомед Толбоев не сомневается: "Конечно, наш истребитель завалит американца! Однозначно!". И здесь он обращается за примером к истории Корейской войны. Тогда тоже много рассуждали на тему, кто сильнее в воздухе американский истребитель F-86 или советский МиГ-15. А потом наступил "черный вторник", принесший американским ВВС самые большие потери за день.

Конечно, принципы боя сейчас совершенно иные, признает Магомед Толбоев, он проходит на бешеных скоростях. Все решают мгновения. Но и здесь большую роль будет играть поддержка с земли, наводка истребителя на цель. Летчик уверяет, что Су-75 в этом плане припас для противника множество сюрпризов.

Магомеду Толбоеву уже довелось посидеть в кабине перспективного истребителя, и он восхищен "гениальной простотой управления". Ветеран ВВС считает, что самолет взял все лучшее от конструкторской школы Сухого и Яковлева, Туполева и Микояна. Такой самолет под управлением наших профессиональных летчиков не может не победить, уверен Герой России.

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Фото: Mztourist / wikimedia.org
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