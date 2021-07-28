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Основатель Slipknot и Murderdolls Джои Джордисон умер в 46 лет

Новости
    28.07.2021, 09:09
Текст:   Олег Усков

Американский музыкант Джои Джордисон, мультиинструменталист, сооснователь и бывший барабанщик знаковой группы Slipknot, умер в Айове 26 июля в возрасте 46 лет.

Шокировавшая армию поклонников коллектива информация появилась в Rolling Stone со ссылкой на подтверждение от семьи Джои. Где отметили, что Джордисон мирно отошел во сне. При этом причина смерти не указана.

Близкие исполнителя в официальном заявлении просят уважать их право на частую жизнь в этом нелегкий момент. Все траурные церемонии будут носить частный характер.

Настоящее имя Джордисона Нейтан Джонас. Родился он 25 апреля 1975-го в Де-Мойне, Айова. Фанатом тяжелой музыки стал уже в 1981-м, когда увидел концерт Оззи. Начинал как гитарист в школьных группах, позже получив в подарок барабанную установку. На которой сосредоточился настолько усердно, что в конечном итоге попал на тринадцатое место в списке лучших ударников по версии авторитетного журнала Classic Rock.

К Slipknot Джои подключился в 1995-м, на протяжении восемнадцати лет, до 2013-го, оставаясь одним из моторов коллектива. Уйти из проекта музыканту пришлось из-за поперечного миелита, формы рассеянного склероза. Причем, как расскажет Джордисон позже, его уволили по электронной почте, так как коллеги решили, что у парня проблемы с наркотиками.

Помимо основной, Джои играл в хоррор-панк супергруппе Murderdolls, работал над монструозным предприятием Roadrunner United, в сайд-проекте Scar the Martyr, а далее еще одной супегруппе - Sinsaenum. Плюс помогал на записях Otep, 3 Inches of Blood, Робу Зомби, Мэрилину Мэнсону.

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