Педро Кастильо вступил в должность президента Перу, на этом посту он пробудет до 2026 года. Как сообщает РИА "Новости", политик уже произнес клятву в парламенте.

В ходе своего выступления он в очередной раз подтвердил свои предвыборные обещания - в том числе, по увеличению расходов на образование и здравоохранение. Также Кастильо снова выступил за изменение конституции, которая, по его мнению, продвигает приватизацию, поддерживает транснациональные компании и мешает развитию небольших предприятий.