Постановление губернатора Пензенской области от 27 июля 2021 года № 129 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 и письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 21.07.2021 № 58-00-05/8-4792-2021, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 31.07.2021 включительно" заменить словами "по 31.08.2021 включительно";

1.1.2. подпункт 3.5 признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 5.1 пункта 5 дополнить подпунктом 5.1.3 следующего содержания:

"5.1.3. организовать работу подведомственных образовательных учреждений в новом учебном 2021-2022 году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24;".

1.3. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. организовать работу подведомственных образовательных учреждений в новом учебном 2021-2022 году в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24;".

1.4. Пункт 14 дополнить подпунктом 14.12 следующего содержания:

"14.12. организация деятельности фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), с соблюдением следующих условий:

14.12.1. обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 % начиная с четырехместного стола, но не более 50 % от общей вместимости объекта;

14.12.2. запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;

14.12.3. запрет на организацию и проведение личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий;

14.12.4. организация "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области О.В.Мельниченко







