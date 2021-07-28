Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix

Вокруг сериала "Ведьмак" назревает скандал.

Как пишут польские СМИ, автор перевода саги Сапковского на английский Дэвид Френч собирается подать в суд на компанию Netflix.

Он владеет авторскими правами на английские тексты, на основе которых, по его мнению, создатели шоу написали сценарий. В качестве доказательства своих слов он приводит твиты сценаристки Лорен Шмидт Хиссрик, на которых та выкладывала фото с книгами в его переводе.

Here’s my stack, always present on my desk! I read them in English, but I’ve been told it would be worth learning Polish to read the original texts... pic.twitter.com/ZedGy1Hk4L — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 22, 2018

Имя Френча не было упомянуто в титрах экранизации, и он не получил за проделанную работу гонорар.

При этом потенциальный истец считает важной не столько финансовую сторону, сколько этический вопрос о признании важности работы переводчиков. Соответствующую претензию мужчина направил в главный офис Netflix и его голландское представительство.

Представители стриминговой платформы ситуацию пока не комментируют.