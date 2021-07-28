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Переводчик "Ведьмака" угрожает засудить Netflix

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    28.07.2021, 12:41
Текст:   Богдан Бобров

Вокруг сериала "Ведьмак" назревает скандал.

Фото: kinopoisk.ru
Пятый "Хищник" получил официальный подзаголовок

Как пишут польские СМИ, автор перевода саги Сапковского на английский Дэвид Френч собирается подать в суд на компанию Netflix.

Он владеет авторскими правами на английские тексты, на основе которых, по его мнению, создатели шоу написали сценарий. В качестве доказательства своих слов он приводит твиты сценаристки Лорен Шмидт Хиссрик, на которых та выкладывала фото с книгами в его переводе.

Имя Френча не было упомянуто в титрах экранизации, и он не получил за проделанную работу гонорар.

При этом потенциальный истец считает важной не столько финансовую сторону, сколько этический вопрос о признании важности работы переводчиков. Соответствующую претензию мужчина направил в главный офис Netflix и его голландское представительство.

Представители стриминговой платформы ситуацию пока не комментируют.

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