Раймонд Паулс отпраздновал юбилей и хочет уйти со сцены

23 и 24 июля в Латвийском национальном театре состоялись два концерта Раймонда Паулса и певицы Элины Гаранчи. Они были посвящены 85-летию знаменитого композитора и продюсера.

А уже после них Маэстро (такое прозвище, а скорее - титул появился у Паулса после написания одноименного хита для Аллы Пугаевой) рассказал журналистам, что эти концерты "являются своего рода прощанием с публикой". По его словам, причиной такого решения стало состояние здоровья.

- Я больше не могу участвовать в таких масштабных программах и организовывать их. Я уже чувствую, что мне становится немного сложно, - посетовал Раймонд Паулс. - У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье - мои ноги работают не так хорошо, как должны бы.