Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи

Введение в поликлиниках специалистов-геронтологов, создание специального прививочного календаря для пациентов старшего возраста и развитие социальной службы улучшит состояние здоровья пожилых людей в России. Об этом заявил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев в ходе дискуссии "Современное доступное здравоохранение - приоритет Народной программы", прошедшей на базе Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

Румянцев обратил внимание, что люди старше 60 лет сегодня составляют до 35% населения и требуют особого внимания со стороны здравоохранения и социальных служб:

"Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять". По его мнению, введение в штат поликлиник консультантов-геронтологов, специально подготовленных для лечения возрастных заболеваний врачей-терапевтов, позволило бы улучшить медицинское обслуживание пациентов старшего возраста.

Александр Румянцев также предлагает разработать для людей старшего поколения специальный прививочный календарь, который учитывал бы возрастные изменения организма. В медицинской помощи пожилым, по его мнению, могли бы быть полезны также социальные работники. Они могли бы, например, вызывать врачей пациентам в возрасте.

Главный врач больницы №40 Денис Проценко в своем выступлении сделал акцент на разработку нового общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По словам Проценко, в центре системы здравоохранения должен быть пациент, а не амбулаторная карта.

Проценко обозначил пять пунктов, которые, на его взгляд, позволят сделать оказание медицинской помощи эффективным и комфортным для пациента. Это прежде всего создание четко работающего первичного звена здравоохранения, пациентоориентированность медицины, цифровизация отрасли, перезагрузка системы подготовки врачей и настройка системы обязательного медицинского страхования.