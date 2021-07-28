Наблюдать за новорожденными онлайн можно будет еще в трех больницах Москвы

Еще в трех стационарах Москвы родители, находящихся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях малышей, смогут наблюдать за их состоянием в режиме онлайн по видеотрансляции. Эта возможность теперь доступна в ИКБ №2, Морозовской детской городской клинической больницы и в роддоме ГКБ №15 имени О.М. Филатова. Ранее эксперимент стартовал в Перинатальном центре ГКБ №24. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом году мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных малышей на базе Перинатального центра ГКБ №24. Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства. Такая постоянная связь с малышом помогает им чувствовать себя спокойнее, поэтому мы приняли решение расширить проект и включить в него еще три стационара - теперь возможность наблюдения за малышами на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях доступна в ИКБ №2, Морозовской детской городской клинической больнице и в роддоме ГКБ №15 имени О.М. Филатова. Если проект и далее будет востребован среди родителей, мы расширим число больниц, в которых родители смогут наблюдать за своими малышами", - рассказала заммэра.

В рамках проекта по решению лечащего врача камеры видеонаблюдения устанавливаются на кювез - аппарат, в котором находится новорожденный малыш, получающий лечение. Видеотрансляция ведется круглосуточно, семь дней в неделю, за исключением периодов проведения лечебно-диагностических медицинских манипуляций или технических работ. Просмотр доступен со смартфона в режиме реального времени или с другого электронного устройства.

Чтобы получить доступ к трансляции, родители должны заполнить заявление и указать свои имя и дату рождения, паспортные данные, а также номер телефона, адрес электронной почты, имя ребенка (при наличии). Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получат по электронной почте.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы, видео транслируется только онлайн. Видеозаписи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга уполномоченных технических специалистов.

Решение открыть родителю доступ к видео принимает заведующий отделением либо лечащий врач новорожденного по результатам оценки состояния здоровья ребенка. Доступ к видеотрансляции получат родители детей, вес которых составляет более одного килограмма и которые не нуждаются в респираторной терапии (ИВЛ, СРАР).