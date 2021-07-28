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28.07.2021 08:10
Рубрика: Общество

Наблюдать за новорожденными онлайн можно будет еще в трех больницах Москвы

Текст: Любовь Проценко

Еще в трех стационарах Москвы родители, находящихся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях малышей, смогут наблюдать за их состоянием в режиме онлайн по видеотрансляции. Эта возможность теперь доступна в ИКБ №2, Морозовской детской городской клинической больницы и в роддоме ГКБ №15 имени О.М. Филатова. Ранее эксперимент стартовал в Перинатальном центре ГКБ №24. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новорожденных будут обследовать на 36 заболеваний

"В прошлом году мы запустили пилотный проект по организации видеонаблюдения за кроватками новорожденных малышей на базе Перинатального центра ГКБ №24. Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства. Такая постоянная связь с малышом помогает им чувствовать себя спокойнее, поэтому мы приняли решение расширить проект и включить в него еще три стационара - теперь возможность наблюдения за малышами на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях доступна в ИКБ №2, Морозовской детской городской клинической больнице и в роддоме ГКБ №15 имени О.М. Филатова. Если проект и далее будет востребован среди родителей, мы расширим число больниц, в которых родители смогут наблюдать за своими малышами", - рассказала заммэра.

В рамках проекта по решению лечащего врача камеры видеонаблюдения устанавливаются на кювез - аппарат, в котором находится новорожденный малыш, получающий лечение. Видеотрансляция ведется круглосуточно, семь дней в неделю, за исключением периодов проведения лечебно-диагностических медицинских манипуляций или технических работ. Просмотр доступен со смартфона в режиме реального времени или с другого электронного устройства.

Чтобы получить доступ к трансляции, родители должны заполнить заявление и указать свои имя и дату рождения, паспортные данные, а также номер телефона, адрес электронной почты, имя ребенка (при наличии). Индивидуальную временную ссылку на видеотрансляцию родители получат по электронной почте.

Как сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы, видео транслируется только онлайн. Видеозаписи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования, а доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга уполномоченных технических специалистов.

Решение открыть родителю доступ к видео принимает заведующий отделением либо лечащий врач новорожденного по результатам оценки состояния здоровья ребенка. Доступ к видеотрансляции получат родители детей, вес которых составляет более одного килограмма и которые не нуждаются в респираторной терапии (ИВЛ, СРАР).

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