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28.07.2021 13:59
Рубрика: Власть

В ЕР предложили ввести новый стандарт медпомощи

Текст: Айсель Герейханова

Новый стандарт первичной медпомощи, выплаты молодым специалистам на селе, реформирование системы ОМС - эти и другие предложения войдут в народную программу "Единой России", с которой она пойдет на выборы в Госдуму.

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В среду на площадке партии прошла сессия "Современное доступное здравоохранение", в которой приняли участие врачи, депутаты, представители правительства.

Главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России нужно разработать новый стандарт оказания первичной медицинской помощи, который должен быть построен на принципе пациентоцентричности. Он пояснил, что для этого потребуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС). "Этот стандарт должен транслироваться из больших городов во все медицинские учреждения от Калининграда до Владивостока", - сказал он.

Чтобы решить кадровую проблему в сфере здравоохранения ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин предложил увеличить число бюджетных мест на дефицитные медицинские специальности. "Вузы должны научить специалиста владеть цифровыми компетенциями, понимать основы современных технических решений. Профориентированные школьники могли бы рассматриваться в качестве претендентов на должность помощника младшей медицинской сестры", - отметил он. О необходимых мерах по привлечению медиков на село рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, надо распространить выплаты по программе "Земский доктор" на всех молодых специалистов независимо от того, в каком населенном пункте они планируют работать.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что в России есть все предпосылки для включения услуги телемедицины в программу ОМС. Он напомнил, что Госдума расширила возможность применения телемедицинских технологий и это оказалось очень актуальным в связи с пандемией.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов рассказал о практике в своем регионе, которую можно успешно распространить на всю страну - субсидировать перелеты врачей к нетранспортабельным пациентам. "Подобные операции могут носить и обучающий характер: когда крупный специалист дает своего рода "мастер-класс" сельским медикам на месте", - пояснил он.

Медики, которые приняли участие в обсуждении, предложили включить в программу партии стандарт амбулаторного обеспечения лекарственными препаратами. А также решить проблему доставки лекарств в отдаленные населенные пункты. Для этого участники дискуссии призвали легализовать доставку в том числе Почтой России, чтобы коммерческая доставка не влияла на увеличение стоимости препаратов.

Должна измениться сама идеология работы в первичном звене здравоохранения, считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. "Мы должны создать цифровой профиль пациента, поднимать "первичку" с самого "низа", чтобы оперативно принимать решения. Пациент должен иметь доступ к своему кабинету, чтобы видеть результаты обследований", - сказал он.

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