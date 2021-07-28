Воронежца оштрафовали на 100 тысяч рублей за нацистский пост

Суд в Воронеже признал 26-летнего молодого человека виновным в реабилитации нацизма.

Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года обвиняемый разместил на своих страницах в соцсетях материалы, которые, по заключению экспертов, содержат положительные оценки деяний нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

- Публикации были размещены в открытом доступе, доступ к ним имел неограниченный круг пользователей, - отметили в управлении СКР по региону.

На следствии юноша признал вину и дал подробные показания. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.