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28.07.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

В Приамурье начали проверку после крушения легкомоторного самолета

Текст: Дина Непомнящая

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку после падения легкомоторного самолета возле федеральной трассы "Амур" Архаринского района Амурской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, авиаинцидент произошел с самолетом Cessna, который летел в Читу. Из-за сложных погодных условий ему пришлось совершить вынужденную посадку на автомобильной дороге.

На борту находился только пилот. При жесткой посадке он не пострадал. Подробности случившегося выясняются.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Забайкальский край Чита

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