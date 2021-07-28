В Приамурье начали проверку после крушения легкомоторного самолета

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку после падения легкомоторного самолета возле федеральной трассы "Амур" Архаринского района Амурской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авиаинцидент произошел с самолетом Cessna, который летел в Читу. Из-за сложных погодных условий ему пришлось совершить вынужденную посадку на автомобильной дороге.

На борту находился только пилот. При жесткой посадке он не пострадал. Подробности случившегося выясняются.