Жительницу Чебоксар оштрафовали за публичную ненависть к мужчинам

В Чебоксарах 24-летнюю девушку привлекли к ответственности за публичное оскорбление представителей мужского пола.

Как сообщили в прокуратуре Чувашии, в октябре 2015 года жительница столицы республики опубликовала на своей странице в соцсети запись, в которой содержались унизительные высказывания в адрес мужчин. Кроме того, по заключению экспертов, в публикации были выявлены психологические и лингвистические признаки возбуждения вражды к мужскому полу.

Материал обнаружили сотрудники правоохранительных органов в ноябре 2020 года. В отношении девушки было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ. Постановлением Ленинскогой райсуда Чебоксар ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве добавили, что правонарушительница обжаловала решение в Верховном суде республики, оно было оставлено без изменения и вступило в законную силу.