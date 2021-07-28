Год в цифре: Голос новосибирцев уходит в LTE

Треть абонентов МегаФона в Новосибирской области разговаривают в сетях LTE. С момента появления в регионе технологии VoLTE голосовой трафик "в цифре" увеличился в 8 раз и теперь не уступает традиционным звонкам в 2G/3G. Аналитики компании выяснили, как современный стандарт связи прижился в области.

Говорить чисто, серфить быстро

МегаФон запустил VoLTE в Новосибирской области весной 2020 года. Абоненты оценили возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом - отправлять файлы по электронной почте или в месссенджере, пользоваться навигатором или загружать видео. Соединение в 4G устанавливается за доли секунды, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходует интернет-трафик из тарифа.

Как узнать, что я с VoLTE

Главные производители смартфонов с поддержкой VoLTE сегодня - Huawei, Samsung, Xiaomi и Apple. Именно эти устройства генерируют более 80% голосового 4G-трафика в сети МегаФона Новосибирской области. Самыми активными пользователями VoLTE в регионе в первом полугодиии 2021 стали владельцы iPhone 11, Honor 7A и Honor 8A, в общей сложости они проговорили в интернете почти 70 млн минут. Как правило, сервис VoLTE включается в гаджете автоматически, также активировать передачу голоса в 4G можно самостоятельно. На устройствах Android - в разделе Мобильные сети/Вызовы VoLTE, для iOS - в пункте настроек Сотовая связь/Голос и данные.

Год высокой четкости

Сейчас более 50% всех разговоров в новосибирской сети МегаФона проходит в 4G. За последний год этот показатель увеличился в 1,5 раза и продолжает расти. "Для того, чтобы наши абоненты получили новый сервис, мы модернизировали более 90% базовых станций в регионе, включая малые населенные пункты. Программа развития инфраструктуры предусматривает дальнейшее увеличение покрытия территорий региона 4G, чтобы как можно больше жителей региона могли пользоваться современными стандартами связи", - комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"