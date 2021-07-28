На Алтае возбудили дело о массовом заражении детей COVID-19

Следственное управление СК РФ по Республике Алтай возбудило уголовное дело о массовом заражении детей коронавирусной инфекцией в оздоровительном лагере "Манжерок". COVID-19 выявлен у 24 несовершеннолетних и трех взрослых.

Всего в лагере, как сообщили в республиканском следственном управлении, на момент заражения находились 127 детей и 27 сотрудников. 24 июля с жалобами на температуру, головную боль и рвоту обратился один из воспитанников. Тесты подтвердили у него коронавирусную инфекцию. А после массового обследования всех, кто находился в лагере, такой диагноз подтвердился еще у 24 детей в возрасте от 8 до 15 лет и трех вожатых.

- Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, - отметили в ведомстве. - Деятельность лагеря приостановлена, все дети отправлены по домам. В домиках и на территории лагеря проведены полная дезинфекция.

Еще в ходе предварительной проверки следователи обнаружили ряд нарушений, которые могли способствовать распространению инфекции. Сейчас в ходе расследования уголовного дела сотрудникам регионального следкома предстоит точно установить все обстоятельства заражения, изучить условия проживания детей, качество питания и оказания медпомощи.