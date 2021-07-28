В кемеровском микрорайоне Боровой впервые за много лет комплексно обновят дороги

Ремонт более чем почти 5,5 км дорог пройдет в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Боровой - одна из старейших территорий Кемерова. Он появился на правом берегу Томи ещё в середине XVIII века. Историю свою микрорайон ведет от небольшого поселения в глухой дикой тайге. С десяток деревянных срубов и пара десятков жильцов - таким было начало маленькой деревни Боровушка.

Угольные месторождения были открыты здесь в 1894 году. В конце XIX - начале XX века начаты попытки угледобычи мелкими шахтами "Боровушинская-1", "Боровушинская-2 и "Северный уклон". Первое же серьезное предприятие в уже окрепшем и разросшемся поселке Боровой - шахта "Октябренок" - заработало в 1930-м. В 1942-м эстафету приняла новая мощная шахта "Бутовская". Местные плодородные почвы ещё с 30-х годов возделывал совхоз "Забойщик". Оба эти предприятия обеспечивали в трудные военные годы нужды фронта и тыла, а после и благополучную жизнь жителей.

Пик расцвета шахтового поселка пришелся на 1960-80-е годы. В Боровой прибывали молодые специалисты - одни пополняли ряды "Бутовской", другие - быстро развивающегося совхоза. Предприятия-миллионеры строили для своих работников жилье, рядом с избушками прошлых веков появлялись большие добротные деревянные, а затем и кирпичные дома, детские садики, школы, магазины, Дом культуры. Через Боровой проложили хорошие дороги, заботу о которых также брали на себя предприятия.

Знаменитый Боровушинский детский дом, который в годы Великой Отечественной войны принял эвакуированных из блокадного Ленинграда детей, получил новую жизнь. Здание реконструировали и переоборудовали под детский сад, ныне оно растит новое поколение боровчан.

К сожалению, в конце девяностых эпоха предприятий-миллионеров закончилась, и это ударило по инфраструктуре посёлка. в том числе дорожной.

Сейчас в посёлке Боровой Рудничного района больше шести тысяч жителей. И все они с нетерпением ждали начала масштабного дорожного обновления - в этом году дороги микрорайона Боровой полностью отремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

На этой неделе специалисты уже приступают к работам на проезжей части ул. Узкоколейная на участке от ул.Ракитянского до ул. Декабрьской.

Также капитальный ремонт дорожного полотна будет выполнен на ул. Невельской, ул. Благовещенской, ул. 2-й Парниковой, пер. Юбилейном, ул. 2-й Юбилейной, ул. 2-й Бухарской и на автомобильной дороге от ул. Декабрьской до железнодорожной станции.

В рамках ремонта запланировано переустройство заездных карманов для общественного транспорта, выполнение понижения тротуарных подходов к пешеходным переходам, установка бортовых камней, замена люков колодцев.

Кроме того, реновация по дорожному нацпроекту ждёт магистральную улицу Городецкая, по которой проходят два автобусных маршрута и на которой расположены социальные объекты поселка: школа №51, Дом культуры, а неподалеку - центр по работе с населением и детская поликлиника.

Совсем скоро одна из старейших территорий столицы Кузбасса преобразится.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Кемерове запланирован ремонт 24,7 км дорожного покрытия на 25 участках в разных районах города. Сейчас дорожные работы завершены на шоссе Леонова и ул. Рукавишникова, ещё на 9 участках ремонт в финальной стадии, 6 объектов - в процессе ремонта. Гарантия подрядных организаций на все выполненные работы - 5 лет.

Материал предоставлен администрацией города Кемерова