В стрелковом клубе Новосибирска погиб мужчина

Следователи начали проверку по факту трагедии в одном из стрелковых клубов Новосибирска, где погиб мужчина. Об этом "РГ" сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СКР Екатерина Петрушина.

Ранее в одном из городских тиров обнаружили тело мужчины. Он был посетителем, несколько раз выстрелил по мишеням. В зале стрелкового клуба находился инструктор. Однако работник организации не сумел оказать помощь погибшему.

В связи с происшествием масштабную проверку всех кубов региона начали и в областной прокуратуре. Там отметили, что работа инициирована по поручению регионального прокурора Якова Хорошева и будет проводиться совместно с сотрудниками Росгвардии. В ведомстве намерены оценить соблюдение законодательства об обороте оружия и оказании услуг во всех тирах Новосибирской области.