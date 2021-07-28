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28.07.2021 16:41
Рубрика: Происшествия

В Томске тысячи домов остались без холодной воды из-за аварии

Текст: Никита Зайков (Томск)

В Томске из-за повреждения участка железобетонного водовода диаметром 1,2 тысячи миллиметров жители нескольких тысяч домов остались без холодной воды.

В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

Как отмечают в ООО "Томскводоканал", авария произошла в районе 43-ей скважины. В результате подача холодной воды приостановлена на территории Кировского, Советского, Ленинского и Октябрьского районов. Организация также опубликовала список домов, в которых может отмечаться значительное снижение давление в водопроводе. В списке указано более девяти тысяч адресов.

Специалисты намерены отключить поврежденный участок водовода, чтобы полностью заменить его. По информации администрации Томска, на месте работают двадцать человек и шесть единиц техники. Работы не прекратятся до полного восстановления подачи воды в дома томичей. Ориентировочно закончить с ремонтом планируют к полуночи.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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