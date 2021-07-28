Десятерых полицейских из Северной Осетии осудили за пытки

Во Владикавказе Ленинский районный суд вынес приговоры десяти фигурантам уголовного дела о пытках задержанного, в результате которых он скончался в реанимации. Инцидент произошел еще в 2015 году. В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили, что принимавшие участие в пытках полицейские получили сроки от 2,5 до 10 лет лишения свободы.

Днем 31 октября 2015 года полицейские во Владикавказе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью. В служебном кабинете отдела УМВД города пострадавшего пытались заставить признаться в преступлении, которое он, как выяснилось, не совершал. В итоге мужчину избили до такого состояния, что прямо из отдела полиции его госпитализировали в реанимацию, где утром 1 ноября он скончался.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал бывших полицейских виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 10 лет, - говорится в сообщении прокуратуры республики.

По 10 лет заключения получили трое полицейских - Цомаев, Майсурадзе и Хохоев. Все подсудимые лишены специальных званий.