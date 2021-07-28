Двое уроженцев Чечни признаны виновными в содействии терроризму

Южный окружной военный суд признал виновными двоих уроженцев Чечни в содействии терроризму.

Как сообщили "РГ" в суде, в 2015 году один из осужденных перевел 20 тысяч рублей другому человеку, чтобы тот смог выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ вооруженной группировке. Банковскую карту ему для этого дал другой подсудимый.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подсудимые признали свою вину. Проспонсировавшего террористов суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии, а его помощника к пяти годам.