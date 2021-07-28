В Дагестане заключенным вынесли приговор за побег

В Дагестане суд признал достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора в отношении заключенных, сбежавших из колонии 22 сентября прошлого года, сообщили в СК по региону.

Они, в зависимости от роли каждого, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Пособничество в совершении побега из мест лишения свободы.

Приговором суда шестерым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также троим местным жителям, которые оказывали пособничество в совершении побега, предоставив инструменты и предметы для сооружения подкопа, а также одежду, медикаменты, средства связи и автомобиль, приговорены к лишению свободы условно на срок от полутора до двух лет.

Заключенные сбежали из колонии в поселке Шамхал Махачкалы, выкопав подземный тоннель. Преступников объявили в федеральный розыск. Власти республики пообещали за содействие в их поимке один миллион рублей.

30 сентября по ориентировкам правоохранителей беглецов опознал пастух в Калмыкии и сообщил информацию в полицию.