Бывшего главу поселения в Ленобласти заподозрили в мошенничестве

Экс-глава Бугровского сельского поселения Ленинградской области заподозрен в махинациях с земельными участками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чиновник возглавлял поселение более тридцати лет. В январе 2021 года решением совета местных депутатов его полномочия были прекращены.

Соответствующее заявление подавал сам экс-глава, также в сельское поселение поступило обращение от властей Ленобласти, да и местные депутаты были готовы рассмотреть вопрос об отставке "в связи с утратой доверия".

По месту работы бывшего главы прошли обыски. Подозреваемый задержан. По предварительным данным, это уголовное дело связано с отчуждением земельных участков, находящихся на территории поселения. Их общая стоимость составляет не менее 150 миллионов рублей.

Официальным подтверждением сообщений о задержании и уголовном преследовании экс-главы поселения информационное агентство не располагает.