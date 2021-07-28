В Карелии грузовик сбил насмерть семилетнего мальчика

В Питкярантском районе Карелии грузовик сбил семилетнего мальчика. Ребенок умер на месте аварии, сообщает Госавтоинспекция республики.

ЧП случилось во вторник в 19.30 на 134-м километре автодороги Олонец - Питкяранта - Ляппясилта. Водитель грузовика не заметил мальчика, который пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения. Он находился вне зоны видимости перекрестка и пешеходного перехода. К тому же с ребенком не было никого из взрослых людей.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства смертельной аварии.