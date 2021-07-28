В Петербурге не дали снести уникальное здание-холодильник

В Петербурге судебные приставы остановили снос здания бывшего хладокомбината №4 по улице Шкапина 43-45. Градозащитники выиграли суд у КГИОП и доказали, что здание обладает исторической ценностью.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФСПП по Санкт-Петербургу, приставы включились в работу сразу после получения исполнительного листа. Сейчас работы на площадке приостановлены.

В петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) уточняют, что градозащитники дежурят на площадке, чтобы не допустить продолжения сноса.

Участок отдан под строительство жилья.

Здание было построено в 1909 году. До революции оно принадлежало товариществу "Унион". Постройка стоит на плывуне, за счет этого температура внутри ниже на несколько градусов чем в целом в городе. Как отмечают в ВООПиК, эту природную аномалию даже прозвали "нарвский холод".

Городской урбанист Александр Треугольников сообщил "РГ", что решение о сносе здания-холодильника было принято уже давно. Несколько недель назад общественник обследовал здание и обнаружил, что все арендаторы оттуда съехали. Электричество и водоснабжение были отключены.