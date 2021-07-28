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28.07.2021 09:48
Рубрика: Власть

Под Волгоградом участники учений "Индра-2021" провели ночной бой

Текст: Николай Грищенко
Фото: Николай Нестеренко/РГ В Волгоград прибыла оперативная группа офицеров ВС Индии. Фото: Пресс-служба ЮВО
В Волгоград прибыла оперативная группа офицеров ВС Индии. Фото: Пресс-служба ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудбой российские мотострелки и разведчики, участвующие в предстоящих российско-индийских учениях "Индра-2021", провели ночные стрельбы. Огонь велся из различных видов оружия по целям на дистанциях от 200 до 2000 метров.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, военнослужащие выполнили более десяти упражнений контрольных стрельб. Использовалось 400 мишеней, в том числе подвижных и имитирующих бронетехнику противника.

Прибывшей в Волгоград рекогносцировочной группе индийских офицеров предстоит оценить готовность полевого лагеря на полигоне Прудбой. Совместная тренировка подразделений спецназа, общей численностью до 500 человек, пройдет с 1 по 13 августа.

"Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - сообщил пресс-секретарь ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Отдельное внимание будет уделяться тренировке по поиску и уничтожению взрывных устройств в зданиях и на местности.

В 2021 году российские военнослужащие проведут учения с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.

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