В Астраханской области будут строить суда для Казахстана

Вопрос дальнейшего строительства судов астраханскими судостроителями для Казахстана обсуждался во время визита в казахскую столицу Нур-Султан губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Российские корабелы готовы сотрудничать с партнерами из Казахстана в сферах строительства пассажирского флота, судов снабжения и обеспечения морских нефтегазовых операций, а также строить объекты для обустройства нефтегазовых месторождений, поставлять под ключ буровые платформы и отдельные блок-модули. Возможно завершение строительства и реконструкция судовых объектов. Такие планы обсуждались на встрече главы Астраханской области с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром страны Аскаром Маминым и представителями бизнес-структур.

Прежде всего, в Нур-Султане российскому гостю выразили благодарность за помощь Казахстану в борьбе с коронавирусной инфекцией в прошлом году. Тогда Астраханская область направила соседям гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты. Но главное - астраханские медики оперативно прибыли в соседнюю страну и оказали врачебную помощь заболевшим.

Казахстан является стратегическим партнером Астраханской области. Только за пять месяцев этого года внешнеторговый оборот между ними вырос почти на 20 процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил около семи миллионов долларов США. Основой взаимоотношений между астраханским регионом и Казахстаном является приграничная торговля, в которой задействован малый и средний бизнес. Казахстанские предприниматели закупают в Астраханской области товары народного потребления, пищевой и легкой промышленности. А астраханские поставляют в Казахстан сельхозпродукцию, продукты питания, стройматериалы и другие изделия.

Не случайно Игорь Бабушкин предложил руководству Казахстана создать совместный центр приграничной торговли, предложив разместить его на границе Астраханской и Атырауской областей. Сотрудники центра будут заниматься перевалкой и распределением товаропотока между Россией и Казахстаном.

Бабушкин также пригласил казахстанские компании стать резидентами астраханских особых экономических зон. Известно, что в Астраханской области создается Каспийский кластер, в который входит ОЭЗ "Лотос" и портовая экономическая зона в районе села Оля. Представители астраханской делегации обсудили с хозяевами перспективы круизного туризма на Каспии и участия в нем Казахстана, учитывая окончание через несколько месяцев строительства в Астрахани комфортабельного пятизвездочного лайнера "Петр Великий". Ведь на берегу Каспийского моря, в Актау, строится курорт, который может стать одной из точек будущего круизного маршрута российского лайнера. По словам губернатора Астраханской области, взаимодействие региона с Казахстаном очень эффективно.

- Потенциал нашего сотрудничества огромен. Впереди у нас много совместных проектов, - отметил Игорь Бабушкин.