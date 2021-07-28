Врачи: Молодые люди стали болеть COVID-19 тяжелее и чаще

В Волгоградской области самой молодой пациентке, оказавшейся в отделении реанимации, всего 20 лет. Она находится на аппарате ИВЛ и врачи борются за ее жизнь. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

Он уточнил, что девушка не вакцинировалась.

Также в ковидных госпиталях находятся еще 19 человек в возрасте до 40 лет, у которых нет ни хронических, ни других серьезных заболеваний, и тем не менее они переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Такая же ситуация в соседней Ростовской области. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, среди новых заболевших 38,3 процента - молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Сравним: 32,7 процента - от 46 до 65 лет; 14 процентов - от 66 до 79 лет; 5,6 процента - старше 80 лет; 9,4 процента - дети.