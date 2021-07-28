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28.07.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту инцидента на северо-западе Челябинска, где из-за конфликта с соседом пострадал 85-летний пенсионер. Мужчина грубо толкнул старика, получившего при падении травму головы.

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- В отделе полиции "Курчатовский" УМВД Челябинска 28 июня зарегистрировали сообщение о причинении телесных повреждений 85-летнему пенсионеру у дома 85 по Комсомольскому проспекту, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - По результатам проверки участковый уполномоченный вынес определение о возбуждении административного дела о нанесении побоев. Между тем, в действиях толкнувшего пенсионера мужчины усматриваются признаки умышленного причинения вреда здоровью, подпадающие под санкции статьи 115 УК РФ.

Начальнику районного отдела полиции внесено требование о возбуждении уголовного дела. В адрес начальника полиции Челябинска направлено официальное представление об устранении нарушений законов при рассмотрении сообщений о преступлениях.

Добавим, что агрессивный сосед обратился в полицию с встречным заявлением, в котором потребовал прилечь пенсионера за оскорбление личности. Теперь по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений ему грозит наказание в виде 40-тысячного штрафа, обязательных или исправительных работ и вплоть до четырех месяцев ареста.

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