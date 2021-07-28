В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину

В екатеринбургском микрорайоне Мичуринский полиция задержала мужчину, который гулял по улице с оружием. Как выяснилось - страйкбольным.

Для поиска подозрительного человека в черной одежде на предполагаемое место нахождения выехала группа немедленного реагирования отдела полиции.

- Полицейские сработали оперативно, подозреваемого установили и задержали в квартире дома на Широкореченской по горячим следам. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что мужчина, по предварительным данным, уроженец Красноярского края 1989 года рождения. Он не является собственником жилья, снимал квартиру на пятом этаже.

- По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончании допроса доставленного, - сказал полковник Горелых.

Напомним, ранее сегодня фото и видео мужчины с предметом, похожим на оружие, выложили в соцсети напуганные жители района.