Сенатор оценила идею с женскими вагонами в общественном транспорте

Новости

Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Журнал Forbes опубликовал список самых успешных знаменитостей России 17:12
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
ВОЗ: За неделю смертность от коронавируса в мире выросла на 21% 15:48
В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком 15:47
В Совфеде отреагировали на слова Байдена о российском ядерном арсенале 15:46
В Екатеринбурге задержали гулявшего с оружием мужчину 15:42
В Петербурге отреставрируют Медного всадника 15:36
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии 15:33
Володин направил иностранным коллегам приглашения для наблюдения за выборами в РФ 15:30
Прокуратура вмешалась в историю об избиении челябинского пенсионера 15:30
Организаторы Олимпиады изменили время теннисных матчей после жалоб игроков 15:27
Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней 15:27
Джессика фон Бредов-Верндль выиграла "золото" в соревнованиях по выездке 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 17:13
Рубрика: Власть

Сенатор оценила идею с женскими вагонами в общественном транспорте

Текст: Дмитрий Гончарук

Инициативу запустить специальные женские вагоны в общественном транспорте нельзя назвать своевременной и полезной. Такое мнение высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
В Совфеде оценили идею заменить горячие завтраки школьников выплатами

Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме главе минтранса Виталию Савельеву предложил запустить женские вагоны. Он считает, что это должно обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - заявила Рукавишникова РИА Новости.

По мнению сенатора от Ростовской области, стоит уделить внимание вопросам загруженности общественного транспорта, особенно в часы пик, его модернизации, обеспечения кондиционерами, новым остановкам.

Положительным примером Рукавишникова назвала Таганрог. Там в сентябре планируют запустить реконструированную 10-километровую трамвайную линию. Проект реализуется под патронажем спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому