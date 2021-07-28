Сенатор оценила идею с женскими вагонами в общественном транспорте

Инициативу запустить специальные женские вагоны в общественном транспорте нельзя назвать своевременной и полезной. Такое мнение высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в письме главе минтранса Виталию Савельеву предложил запустить женские вагоны. Он считает, что это должно обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте.

"Я бы назвала подобную инициативу не самой своевременной и полезной. Если продолжать ее логически, то с теми же целями стоит делать отдельные женские дома, кварталы, улицы, города. Как это было в далеком прошлом, делить учебные заведения всех уровней на женские и мужские и тому подобное", - заявила Рукавишникова РИА Новости.

По мнению сенатора от Ростовской области, стоит уделить внимание вопросам загруженности общественного транспорта, особенно в часы пик, его модернизации, обеспечения кондиционерами, новым остановкам.

Положительным примером Рукавишникова назвала Таганрог. Там в сентябре планируют запустить реконструированную 10-километровую трамвайную линию. Проект реализуется под патронажем спикера Совфеда Валентины Матвиенко.