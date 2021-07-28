Скончалась экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова

Бывшая глава Росздравнадзора Елена Тельнова умерла на 70-м году жизни, сообщили в ведомстве.

Тельнова пришла в Росздравнадзор с момента его основания в 2005 году и служила на посту замруководителя ведомства. С 2010 по 2013 годы она возглавляла Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, а потом перешла в ФГБУ "Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья" на должность члена ученого совета.

О причинах смерти 69-летней Тельновой не сообщается. Дата и место похорон тоже пока не оглашены.

"Елена Алексеевна Тельнова навсегда останется в наших сердцах неравнодушным, честным, добрым и открытым человеком", - говорится в сообщении Росздравнадзора.