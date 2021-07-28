Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса

Власти Украины ужесточили правила въезда на территорию страны. Как передает УНИАН, такое решение было принято кабмином в связи с распространением штамма коронавируса "дельта".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, минздрав и правительство Украины готовятся к новой потенциальной волне значительного распространения коронавируса, которая может быть вызвана штаммом "дельта". "Каждый день мы работаем, чтобы как можно лучше подготовить нашу медицинскую систему. Параллельно с этим нужно минимизировать возможность распространения вируса от людей, приезжающих из-за рубежа. Поэтому вносим изменения в карантинное постановление 1236 в части пересечения государственной границы и режима самоизоляции", - заявил Шмыгаль.

Как отметил со своей стороны министр здравоохранения Виктор Ляшко, новые правила вступят в силу через семь дней после официальной публикации. "Под особый контроль попадают невакцинированные иностранцы или украинцы, которые прибыли из РФ и Индии​​​. Если они провели последние семь дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного прекращения", - заявил глава минздрава.

По его словам, наличие хотя бы одной прививки позволит гражданам Украины беспрепятственно пересекать границу. Иностранцам для этого нужно пройти полный курс вакцинации.