Умер актер и певец Джанни Надзаро

Итальянский актер, певец и телеведущий Джанни Надзаро умер 27 июля в одном из госпиталей Риме на 73-м году жизни. О смерти одной из важнейших национальных звезд 70-х сообщает La Repubblica. Причина - рак легких.

Также известно, что пять лет назад артист попал в серьезную автокатастрофу, от которой оправился с большим трудом.

Надзаро родился в Неаполе 27 октября 1948 года. Сценическую карьеру начал в 1965-м под псевдонимом Бадди (Buddy), пародируя Бобби Соло, Адриано Челентано, Джанни Моранди и других.

С 1968-го, с фестиваля Un disco per l'estate ("Песня лета"), начал выступать под своим настоящим именем. В том же году выпустил дебютный сингл. В 1970-м Джанни побеждает на фестивале в Неаполе с песней Me chiamme ammore.

Надзаро шесть раз участвовал в крупнейших фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо, в 1974-м добравшись до финала с песней A modo mio.

Дебютный полноформатный альбом выпустил в 1971-м. Тогда же начал сниматься в кино и "мыльных операх". В частности, мы знаем его по жесткому криминальному сериалу с Эриком Робертсом "Невеста насилия".