Новости

Звезда филиппинских боевиков Орестес Охеда умер от рака 11:32
Вышел трейлер исландского фолк-хоррора с Нуми Рапас "Ягненок" 11:22
Вышел брутальный трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов" 11:00
Умер актер из фильмов Трюффо Жан-Франсуа Стевенен 10:29
Вышел трейлер "Холодного расчета" Мартина Скорсезе и Пола Шредера 10:14

Умер актер и певец Джанни Надзаро

Новости
    28.07.2021, 11:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Итальянский актер, певец и телеведущий Джанни Надзаро умер 27 июля в одном из госпиталей Риме на 73-м году жизни. О смерти одной из важнейших национальных звезд 70-х сообщает La Repubblica. Причина - рак легких.

Также известно, что пять лет назад артист попал в серьезную автокатастрофу, от которой оправился с большим трудом.

Надзаро родился в Неаполе 27 октября 1948 года. Сценическую карьеру начал в 1965-м под псевдонимом Бадди (Buddy), пародируя Бобби Соло, Адриано Челентано, Джанни Моранди и других.

С 1968-го, с фестиваля Un disco per l'estate ("Песня лета"), начал выступать под своим настоящим именем. В том же году выпустил дебютный сингл. В 1970-м Джанни побеждает на фестивале в Неаполе с песней Me chiamme ammore.

Надзаро шесть раз участвовал в крупнейших фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо, в 1974-м добравшись до финала с песней A modo mio.

Дебютный полноформатный альбом выпустил в 1971-м. Тогда же начал сниматься в кино и "мыльных операх". В частности, мы знаем его по жесткому криминальному сериалу с Эриком Робертсом "Невеста насилия".

Новости

Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован 09:38
Основатель Slipknot и Murderdolls Джои Джордисон умер в 46 лет 09:09
От коронавируса умер актер Юрий Огульник 27.07.2021
Вышел свежий русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 27.07.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ jollyjoylavraie
Умер писатель-фантаст Анри Верн 27.07.2021
Сценарист Клайд Филлипс: Новый "Декстер" взорвет интернет 27.07.2021
Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix 27.07.2021
⧣ музыка
Фото: facebook.com/ GreenGreyOfficial
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 27.07.2021
Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет 27.07.2021
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ DavidBowieReal
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 27.07.2021
В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 27.07.2021
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 27.07.2021