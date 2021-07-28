В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию

Вакцинация граждан от коронавируса необходима, но это должно быть осознанное решение каждого, а не результат давления, считают в "Справедливой России - За правду". В среду председатель партии Сергей Миронов и его единомышленники провели пресс-конференцию под слоганом: "Прививаться нужно, увольнять нельзя!"

Наряду с пользой, которую приносит вакцинация, возникло множество противоречивых моментов, с которыми столкнулись сотрудники и работодатели. Появились вопросы о законности отстранения работников с точки зрения трудового права, обращают внимание в партии.

Сергей Миронов рассказал, что сам сделал первую прививку "Спутником V" во вторник, а 17 августа пойдет делать вторую. "Это моя личная позиция, - подчеркнул политик. - Но если кто-то не хочет прививаться, то это его убеждение. И не надо над ними с дубиной стоять и заставлять всеми правдами и неправдами!"

По мнению Миронова, главная причина в том, почему многие не хотят вакцинироваться - это неверие властям, поскольку из-за противоречивых заявлений экспертов разной степени компетенции у людей "возникла каша в головах".

Сопредседатель партии Захар Прилепин напомнил о том, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал свою позицию о том, что принудительная вакцинация невозможна. "Видимо, сила инерции или еще какие-то необъяснимые силы столь велики, что некоторые граждане не способны отреагировать даже на слова президента", - добавил он.

Проблема нарушения прав непривитых работников - только вершина айсберга, полагает другой сопредседатель "Справедливой России - За правду", глава ее центрального совета Геннадий Семигин. "Врачи и ученые всем нам стали говорить - если здоров человек, если он имеет хороший иммунитет, то и никакой проблемы нет. Так откуда ему взяться, если 70% детей уже нездоровы?" - недоумевает политик. По его оценке, оптимизация системы здравоохранения, которая прошла несколько лет назад, привела к резкой нехватке врачей и медперсонала.

Семигин отметил, что в предвыборной программе партии говорится о том, что расходы на здравоохранение должны составить минимум 7% от федерального бюджета.

"Очень важно, чтобы власть объясняла людям (необходимость вакцинации - прим. "РГ") не в режиме проповеди, считая их маленькими детьми, за которыми надо приглядывать, а в режиме содержательных ответов на вопросы, которые у них есть", - сказал секретарь партии по социальной политике Олег Шеин. По его словам, отсутствие внятных ответов в публичном пространстве подпитывает недоверие к прививочной кампании.