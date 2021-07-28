Новости

МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян 19:10
В России зафиксирован рост промышленного производства 19:01
Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства 18:55
Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей 18:45
РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 18:45
Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку 18:44
Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи 18:42
В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию 18:40
МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 18:40
Рубрика: Власть

В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию

Текст: Дмитрий Гончарук

Вакцинация граждан от коронавируса необходима, но это должно быть осознанное решение каждого, а не результат давления, считают в "Справедливой России - За правду". В среду председатель партии Сергей Миронов и его единомышленники провели пресс-конференцию под слоганом: "Прививаться нужно, увольнять нельзя!"

Фото: Александр Корольков
Зачем предлагают привиться от COVID-19 комбинацией двух разных вакцин

Наряду с пользой, которую приносит вакцинация, возникло множество противоречивых моментов, с которыми столкнулись сотрудники и работодатели. Появились вопросы о законности отстранения работников с точки зрения трудового права, обращают внимание в партии.

Сергей Миронов рассказал, что сам сделал первую прививку "Спутником V" во вторник, а 17 августа пойдет делать вторую. "Это моя личная позиция, - подчеркнул политик. - Но если кто-то не хочет прививаться, то это его убеждение. И не надо над ними с дубиной стоять и заставлять всеми правдами и неправдами!"

По мнению Миронова, главная причина в том, почему многие не хотят вакцинироваться - это неверие властям, поскольку из-за противоречивых заявлений экспертов разной степени компетенции у людей "возникла каша в головах".

Сопредседатель партии Захар Прилепин напомнил о том, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал свою позицию о том, что принудительная вакцинация невозможна. "Видимо, сила инерции или еще какие-то необъяснимые силы столь велики, что некоторые граждане не способны отреагировать даже на слова президента", - добавил он.

Проблема нарушения прав непривитых работников - только вершина айсберга, полагает другой сопредседатель "Справедливой России - За правду", глава ее центрального совета Геннадий Семигин. "Врачи и ученые всем нам стали говорить - если здоров человек, если он имеет хороший иммунитет, то и никакой проблемы нет. Так откуда ему взяться, если 70% детей уже нездоровы?" - недоумевает политик. По его оценке, оптимизация системы здравоохранения, которая прошла несколько лет назад, привела к резкой нехватке врачей и медперсонала.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода

Семигин отметил, что в предвыборной программе партии говорится о том, что расходы на здравоохранение должны составить минимум 7% от федерального бюджета.

"Очень важно, чтобы власть объясняла людям (необходимость вакцинации - прим. "РГ") не в режиме проповеди, считая их маленькими детьми, за которыми надо приглядывать, а в режиме содержательных ответов на вопросы, которые у них есть", - сказал секретарь партии по социальной политике Олег Шеин. По его словам, отсутствие внятных ответов в публичном пространстве подпитывает недоверие к прививочной кампании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому