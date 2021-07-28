Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2021 года № 103-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2021 года № 103-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Лицам, прибывающим на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного обследования (ПЦР-тест), проведенного и полученного не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, несовершеннолетних лиц и лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо имеющих медицинский документ и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.).".

2. Абзац четвертый подпункта 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 5 календарных дней, а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо имеющих медицинский документ и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".

3. Абзац второй подпункта 10.3 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, если продолжительность отпуска (лечения) или командировки составляет менее 5 календарных дней, а также на работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо имеющих медицинский документ и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".

4. Абзац второй подпункта 7.2 пункта 7 приложения № 7 изложить в следующей редакции:

"Положения данного подпункта не распространяются на участников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо имеющих медицинский документ и (или) QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".







