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28.07.2021 21:19
Рубрика: Власть

За сутки 112 военнослужащих вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 112 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 36 тысяч человек.

Кроме того, свыше 124,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 188 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1 600 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 7 лечатся у гражданских медиков. Еще 546 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 15 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся 5 военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 87 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 256 сотрудников.

Фото: ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около 1 500 человек, свыше 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,2 тысячи пациентов, свыше 8, 4 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 29 323 человека.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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