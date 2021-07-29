Актер "Штрафбата" Регнер попал в реанимацию после жестокого избиения

56-летний российский актер и каскадер Игорь Регнер уже почти неделю находится в реанимации одной из московских больниц. Как передает KP.RU, артиста обнаружили у него дома "в предсмертном состоянии с переломанными ребрами" и другими серьезными травмами. В настоящее время врачи сражаются за жизнь артиста.

"Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение ГКб имени Боткина с диагнозом "тупая травма груди, множественные переломы ребер, перелом левой лучевой кости", - перечислил источник издания. Уточняя, что все увечья были нанесены Регнеру еще 17 июля.

После поступления актера в госпиталь, врачи сообщили о пациенте в полицию, где начали проводить проверку. Основная версия - избиение: "возможно Регнеру кто-то решил отомстить или его пытались ограбить".

Показания потенциальных свидетелей инцидента пока получить не удалось, как нельзя опросить и самого потерпевшего - из-за его состояния.

Игорь Регнер родился в 1965 году. Окончил ВТУ имени Щукина. Сниматься начал в 90-е. На счету актера более шести десятков ролей в известных фильмах и сериалах "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски-2", "В круге первом", "Солдаты", "Час Волкова", "Романовы. Венценосная семья", "Ледниковый период", "Конференция маньяков".